ثقافة وفنون

رئيس «الوطنية للإعلام» يبحث مع مسئولين إماراتيين مستجدات عالم الاتصال

يناقش المنتدى في دورته العاشرة آليات مواكبة التحول الذي تفرضه المتغيرات وتوسيع التخصصات داخل إدارات الاتصال الحكومي
رحاب صبحي 4:20 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 4:20 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم الأحد في فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز “إكسبو الشارقة”.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور  شخصيات محلية وإقليمية وعالمية، تضم رؤساء دول سابقين ووزراء ومسئولين حكوميين، ونخبة من خبراء الإعلام .

تأتي مشاركة حسين زين في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء بالإمارات لبحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي والتعرف على المستجدات في عالم الإعلام والاتصال . 

ويناقش المنتدى في دورته العاشرة آليات تعزيز جهوزية الحكومات والمؤسسات لمواكبة التحول الذي تفرضه المتغيرات والتأثير في توجهاتها لصالح استقرار المجتمعات.

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كما يتطرق إلى كيفية التعامل مع الأزمات المحلية والدولية وآثار الاتصال الحكومي بعيدة المدى في الأوقات الاستثنائية، إلى جانب آليات صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتوسيع التخصصات داخل إدارات الاتصال الحكومي لتشمل علماء النفس والاقتصاد السلوكي.

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بقلم رحاب صبحي

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