رئيس الوزراء : 95% نسب الإنجاز بمشروعات «حياة كريمة» في قرية الحصص بالدقهلية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتصريحات صحفية، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، والتي رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسئولين.

استهل رئيس الوزراء تصريحاته، بالتعبير عن سعادته بالتواجد اليوم على أرض محافظة الدقهلية وتحديدا في مركز شربين، بصحبة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، ورجال الجيش الثاني الميداني، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كمرحلة أولى.

رئيس الوزراء: القرى المصرية تشهد نقلة نوعية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وقال رئيس الوزراء أن قرية الحصص التابعة لمركز شربين من القرى التي تشهد تقدما ملحوظا، وتخطت نسب الإنجاز فيها 95% ، مشيرا إلى إن اللافت في هذا الأمر هو النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها القرى المصرية في إطار تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية.

وذكر على سبيل المثال التوسعات التي شهدتها محطة المياه والتي ستخدم مركز شربين بأكمله، وليس فقط في القرية، حتى تصل كمية المياه المنتجة إلى 200 ألف م3، بالإضافة إلى خدمة الصرف الصحي المتوافرة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه اطمأن أن شبكة الغاز بالكامل دخلت إلى القرية، إضافة إلى شبكات الاتصالات والفايبر والإنترنت أصبحت موجودة بالقرية.

فضلا عن أعمال تثبيت التربة للطرق الداخلية، ويتبقى بعض الطرق الرئيسية، فيما يخص أعمال الرصف، وذلك أمر طبيعي لأننا لا نزال بصدد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية، لكنه تأكد من أن مجمل الأعمال يسير وفق البرنامج الزمني.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد في الزيارة مجموعة من المنشآت والمباني الخدمية، ورفع كفاءة وتطوير المدارس، سواء المدرسة الابتدائية أو الاعدادية، والمركز الخدمي والتكنولوجي للمواطنين لتجميع كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مكان واحد، والذي يشهد تحولا كبيرا في مستوى تقديم الخدمة.

وكشف عن أن هذا المركز تم ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث إن أي خدمة تقدم من خلاله ستكون مربوطة بالوزارات المركزية على مستوى الدولة كلها، مضيفا أن هذا الأمر يتم تعميمه على مستوى كل القرى والمراكز.

مدبولى: منظومة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات ورفع جودة الحياة لأهالينا في القرى المصرية

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال الجولة مركز الخدمات الزراعية، ومركز الخدمات الاجتماعية، المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى نقاط الإسعاف ضمن المشروع، وتبطين الترع، لافتا إلى أن الترعة التي تخترق القرية أصبحت مبطنة بالكامل، والوحدة الصحية وطب الأسرة، وهو نموذج للوحدات التي ستدخل مشروع التأمين الصحي الشامل عند إدراج المحافظة ضمن المنظومة، بحيث يمكن القول بأن المشروع عبارة عن منظومة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات، ورفع جودة الحياة لأهالينا في القرى المصرية.

مما يؤكد أن هذا المشروع القومي يسير بخطى جيدة جدا، على مستوى المحافظة وجميع المحافظات الأخرى، حيث إن نسب التنفيذ للمشروعات في مركز شربين عالية، وسيتم استكمال الأعمال قبل نهاية العام الحالي .

وأضاف مدبولي أن ما رأيناه اليوم هو نموذج لما يتم تنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، وباكتمال هذا المشروع القومي الضخم سنكون قد قمنا بنقلة حقيقية للحياة وللمواطنين في الريف المصري الذين يقترب عددهم من 60 مليون مواطن.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أننا رغم كل التحديات مستمرون في هذا المشروع الكبير بالمعدلات المطلوبة، ويصارعون الزمن من أجل تحقيق ذلك، ويصمدون أمام هذه التحديات، كما يتابعون العمل أولا بأول.

وذلك خلال اجتماعات مستمرة للجان المتابعة أسبوعيا، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وللتحرك إذا حدثت أية معوقات، وهم يعملون على رفع كفاءة جميع المنشآت الخدمية لكي يشعر المواطن في الريف المصري بالفرق الواضح.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أشار خلال الجولة، إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات والعناصر المدنية المشاركة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة الدقهلية.

والذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يصل إجمالي عدد المشروعات المقرر تنفيذها إلى 237 مشروعا، تشارك في تنفيذها 83 شركة، من خلال 874 مهندسا، و4317 عاملا، وعن طريق استخدام 2023 من معدات تنفيذ المشروعات المختلفة.