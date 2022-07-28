رئيس الوزراء: 620 ألف أسرة ليس لديها بطاقات تموين ستستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن أن من بين الـ 9.1 مليون أسرة المحددة للاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على بطاقات التموين يوجد أكثر من 620 ألف أسرة لا يتوافر لديها بطاقات تموين من الأساس، وهو ما تم حصره من خلال قاعدة بيانات محدودي الدخل لدينا.

وقال رئيس الوزراء إن هؤلاء يستحقون أن يتم التدخل الاستثنائي لصالحهم، فتم التوافق على أن يُصرف لهم من خلال بطاقات المعاشات أو بطاقة ميزة، بحيث يوضع المبلغ على البطاقات الخاصة بهم ويمكنهم الاستفادة بهذا المبلغ طوال مدة الـ 6 أشهر التي نعتبرها فترة استثنائية.

وأوضح أن الحزمة تتضمن منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تقوم الدولة بصرفها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن عدد بطاقات التموين للأسر المستحقة يبلغ 23 مليون بطاقة، وهنا البعض يمكن أن يتساءل عن أسباب تحديد 9.1 مليون أسرة مستحقة لحزمة الحماية الاجتماعية الخاصة بزيادات بطاقة التموين من بين 23 مليون أسرة

وتابع مدبولي قائلا إنه تم اختيار الـ 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة ومنها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية.

والحزمة ستشمل أيضا من يتقاضون معاش “تكافل وكرامة” أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.

ولزيادة إيضاح الأمر، قال رئيس الوزراء إن مؤسسات الدولة عكفت مع هيئة الرقابة الإدارية على وضع هذه المعايير، وبناء قاعدة بيانات متكاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات دقيقة للغاية مكنتنا من اختيار 9.1 مليون أسرة سيوجه إليهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر.