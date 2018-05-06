رئيس الوزراء : 5.3% معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر:كشف رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد, عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، ليسجل نحو 5.3% ، مشيرا إلي وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي ٤٤ مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وتحسن إيرادات قناة السوي

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر:

كشف رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد, عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، ليسجل نحو 5.3% ، مشيرا إلي وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي ٤٤ مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وتحسن إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي يُعقد بالتعاون بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي الْيَوْمَ الأحد، تحت عنوان “النمو الشامل وخلق فرص العمل”.

