رئيس الوزراء: 43 مليار جنيه تتحملها الدولة نتيجة فرق تثبيت أسعار الكهرباء بعد زيادة الدولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه عند وضع خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء عام 2020 كان تم وضع هذه الخطة على سعر صرف للدولار متوسطة 16 جنيها، والمنطقي لو سعر الصرف تغير تتغير الأسعار.

واليوم سعر الدولار حدث به زيادة والرقم فعليا نتيجة عدم تطبيق الزيادة فإن الدعم الذي ستتحمله الدولة فقط خلال عام واحد 43 مليار جنيه ، لعدم تحميل الخطة فرق سعر الدولار، بالإضافة إلى تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.

وقال إنهم يعون تماما الظروف الاقتصادية للأسر المصرية ولذلك تعمل الدولة على تخفيف تلك الأعباء، وكل هذه القرارات جاءت للمرور من الأزمة الحالية.