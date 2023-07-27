رئيس الوزراء : 350 مليون دولار قيمة شحنات مازوت إضافية سنستوردها لتخفيف أزمة الكهرباء في أغسطس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم التوافق على اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف تأثير أزمة ارتفاع درجات الحرارة الشديد على الكهرباء حتى شهر أغسطس القادم حيث ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع الشديد .



وقال أن هذه الإجراءات تشمل،زيادة حجم ما نستورده من المازوت بحوالي من 250 إلي 300 مليون دولار سنضطر لاستيرادها حتى أغسطس ،موضحا أن ذلك لم يكن في الحسبان في الموازنة العامة للدولة ،مع وضع خطة بمزيد من الترشيد لاستهلاكات الكهرباء .



وأضاف أنه اعتبارا من أول أحد في شهر أغسطس والمقرر 6 اغسطس وكل أحد خلال شهر أغسطس ، فإن الموظفين بالمباني الخدمية الغير مرتبطة بالعمل المباشر مع المواطن يكون العمل من المنزل لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء .

وأوضح رئيس الوزراء:« أن المبدأ أن الدولة كلها يوم كل أحد في شهر أغسطس بتشتغل من المنزل أو بنظام الأون لاين لتخفيف الأحمال ، ونفس الكلام للقطاع الخاص فالشركات الخدمية التي تقدم خدمات وتسمح ظروف عملها أن الموظفين يعملوا من منازلهم نشجعهم على ذلك حتى نتجاوز هذه الأزمة» .

كما تشمل الإجراءات أيضا توجيه لوزير الشباب والرياضة لإقامة المباريات الرياضية قبل توقيت المغرب حتى نتمكن من تخفيف الإنتاج.