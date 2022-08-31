رئيس الوزراء: 30-50% تخفيضات معرض «أهلا مدارس» بمشاركة 200 شركة محلية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب افتتاحه المعرض الرئيسي لسلسلة معارض”أهلا مدارس”، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، وعبر فى مستهلها عن سعادته بتواجده بالمعرض بصحبة كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة.

وقال رئيس الوزراء إنه يحرص كل عام على المشاركة فى افتتاح معرض “أهلا مدارس”، وكل عام يزداد سعادة بحجم تواجد الشركات المصرية، حيث يشارك فى المعرض هذا العام نحو 200 شركة مصرية، تعرض مختلف المنتجات المتعلقة بأبنائنا الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، استعدادا لاستقبال عام دراسي جديد”.

وأشار رئيس الوزراء لما يتضمنه المعرض بمختلف أقسامه من أدوات مكتبية، وملابس مدرسية، وأحذية وشنط ومصنوعات جلدية، إلى جانب المنتجات الغذائية، لافتا إلى زيادة نسبة المكون المحلي، والتصنيع المحلي لمختلف المنتجات المعروضة من خلال هذا المعرض.

وأكد دعم الدولة وتشجيعها لهذا الاتجاه، وفقا للرؤية الاستراتيجية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة المنتجات المعروضة هذا العام، قائلاً:” كلما اعتمدنا على أنفسنا فى عمليات التصنيع، وسعينا للوصول لمستوى جودة متميزة، كلما أنتجنا منتجات تضاهى المنتجات العالمية”، وعبر عن سعادته بالعارضين الذين التقي بهم اليوم، حيث أكدوا قيامهم بتصدير منتجاتهم إلى العديد من البلدان ، وقال إن ذلك يؤكد قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي فى العديد من المنتجات، واختراق الأسواق العالمية.

ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلى التخفيضات التى يتيحها المعرض لزائريه فى مختلف أقسامه، تتراوح من 30 إلى 50% من قيمة الأسعار المعتادة، مؤكداً فى هذا الصدد على قدرة المنتج المحلى على منافسة المنتجات المستوردة من الخارج، وبأسعار أقل منها، مؤكداً انفتاح السوق المصرية، قائلاً:” لا نفرض أي قيود على أحد”، والاستمرار والبقاء دائما يكون للمنتجات الأعلى جودة وذات السعر المناسب للأسر المصرية.

وفى ختام كلمته، قدم رئيس الوزراء الشكر لكافة القائمين على تنظيم ذلك المعرض السنوى المهم، وكذلك العارضين والمصنعين المشاركين فيه، متمنيا لهم التوفيق دائما، وأن تحظى مشاركة المنتج المحلى بنسب أكبر في الأعوام القادمة، مشيداً كذلك بمستوى جودة المنتجات المعروضة لذوى المهم، داعياً إلى زيادة مشاركتهم فى المعارض المقبلة.