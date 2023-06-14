رئيس الوزراء: 3.5 مليون طن حجم ما تم تجميعه من محصول القمح حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع مضاعفة الطاقة الاستيعابية التخزينية للصوامع هو أحد أهم المشروعات التى حرصت الدولة المصرية على التوسع فيها، مشيرًا إلى أنه تم زيادة السعة التخزينية بمقدار 390 ألف طن بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة، وبذلك تصل القدرة التخزينية بهما الى 640 ألف طن.

وأشار إلى أن حجم ما تم تجميعه من محصول القمح حتى الآن وصل لأكثر من 3.5 مليون طن من مختلف المزارعين المصريين، قائلا:” لولا وجود الصوامع بهذا الحجم والتطور، لكان سيتم التخزين بشكل نمطي فى الشون والأماكن المكشوفة”، لافتا الى أن نسبة الفاقد من طريقة التخزين في الشون كانت تصل إلى نحو 30% على الأقل.

وتابع: حجم الفاقد كان يصل إلى 800 ألف طن من إجمالي الكميات المجمعة حاليا، إذا كانت أماكن التخزين غير متوافرة فى شكلها الصحيح، مؤكدا أن تعامل الدولة مع ذلك التحدى، والقيام بتنفيذ مثل هذه المشروعات ساهم فى الحد من نسبة الفاقد، واستخدامه لصالح المواطن المصري.

رئيس الوزراء قال ذلك خلال عرضه عدد من محاور العمل الوطني في مختلف المجالات بالبحيرة والاسكندرية خلال السنوات الثماني الماضية ، على هامش الجولة التفقدية اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وفعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمدينة برج العرب،

واستعرض رئيس الوزراء عددا من الصور التى عكست حجم ما تم انشاؤه من صوامع لتخزين المحاصيل الإستراتيجية، والتى تم رفع كفاءتها، إلى جانب مجموعة من الصور الأخري التى توضح جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية لمختلف المواطنين، خاصة المواطنين من محدودى الدخل، من خلال التوسع فى مراكز بيع تلك السلع، وكذا مشروعات السيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية.