رئيس الوزراء: 3 مليارات جنيه من الاحتياطي النقدي للطوارئ لزيادة 500 ألف أسرة بتكافل وكرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تشمل زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة إلى 5 مليون أسرة بمعدل زيادة حوالي 900 ألف أسرة .

وقال إن وزارة المالية سوف تتحمل مخصصات زيادة 500 ألف أسرة منهم لبرنامج تكافل وكرامة ، والمجتمع المدني يتحمل من 400 إلى 500 ألف أسرة ، وبذلك ستخصص من الاحتياطي النقدي المخصص للطوارئ 3 مليارات جنيه لتغطيته .

وقال رئيس الوزراء أن الدولة تتكفل بدعم نقدي ل 20% من الشعب المصري ، وتأخذ في اعتبارها نسب الفقر .

وتحدث رئيس الوزراء حول مخصصات كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية موضحا أنها عام 2015 كانت 290 مليار جنيه اتفعت في الموازنة للعام الجديد تتجاوز 490 مليار جنيه .

وقال أن كلفة المعاشات تبلغ 282 مليار جنيه يستفيد منها 10.5 مليون مواطن بالمعاش .

وأوضح أن الموازنة العامة تتحمل 190 مليار جنيه من كلفة المعاشات والباقي من الاشتراكات وهيئة التأمينات .

وأضاف أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هدفها مساندة المواطنين لتحمل الأعباء التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية.