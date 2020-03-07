رئيس الوزراء: 3 حالات فقط مصابة بـ «كورونا» بخلاف بؤرة باخرة الأقصر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عن الـ 12 حالة التي تم الكشف عنهم في الباخرة النيلية بالأقصر، إنه لم تظهر أي أعراض لمرض فيروس كورونا عليهم، لكن تم اتخاذ إجراءات بحجزهم بعد التحاليل التي أجريت لهم لحين التأكد إن كانوا مصابين أم لا.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الطبية والحجر الصحي بمجرد الإعلان عن ظهور الوباء في الصين .

وتابع في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة بمشاركة وزراء الصحة والسياحة والآثار والطيران ، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته لمتابعة هذا الموضوع، وستجتمع يوميا لبحث التطورات الخاصة بالفيروس ويتم تقديم تقرير يومي .

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بالكشف عن جميع الحالات في المطارات المصرية ويتم متابعتها يوميا .

وألقى الضوء على ما أعلنته فرنسا الأسبوع الماضي بإصابة اثنين عائدين من مصر ودول أخرى كانت قد أعلنت إصابة أشخاص بمرض فيروس كورونا قادمة من مصر .

وأكد أن الحكومة لم تنتظر التقارير الرسمية وقامت بالتحرك الفوري لتحديد النقاط ومسار الفوج السياحي الفرنسي لمعرفة تحركاتهم وبدأت الحكومة في معرفة من خالطهم لمعرفة إذا تم إصابة أحد بالفيروس أم لا .

وتابع رئيس الوزراء، أنهم وجدوا نقطة التلاقي هي الرحلة النيلية وبذلك قاموا بمعرفة الأشخاص الذين تم مخالطتهم .

وقال مدبولي إنهم بدأوا بالكشف الظاهري على العاملين في الباخرة وكان لا يوجد أعراض ثم تم إجراء تحاليل لهم لمعرفة إذا أصابهم فيروس كورونا أم لا.

وأكد رئيس الوزراء أن عدد من ثبت إصابتهم في مصر بمرض فيروس كورونا ٣ حالات فقط منهم الكندي الذي يعمل في شركة البترول، وشخص مصري كان في صربيا والثلاثة الآن في الحجر الصحي .