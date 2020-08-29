رئيس الوزراء : 21.8 مليار جنيه استثمارات في مشروعات قطاع التموين في 6 سنوات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن قطاع التموين حظى بحجم استثمارات بلغت 21.8 مليار جنيه خلال 6 سنوات، بأكثر من 215 مشروعًا.

وأوضح رئيس الوزراء أنه يتحدث عن استثمارات قطاع التموين هنا الخاصة بالاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات البنية الأساسية لهذا القطاع مثل الصوامع وغيرها من المشروعات بعيدا عن الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز .

وقال رئيس الوزراء ذلك خلال كلمته في افتتاحات الرئيس السيسي اليوم عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للاسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية”.

واستكمل رئيس الوزراء في كلمته أن الحكومة تستهدف بضخ تلك الاستثمارات أن تؤمن الدولة المصرية على أن تكون قادرة على الحفاظ على منتجاتها الزراعية وحتى ما يتم استيراده.

وفي ملف الدعم ، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الملف هام جدا وحجم التحدي فيه نتيجة الزيادة السكانية؛ حيث كان حجم الدعم من 5 سنوات 35.5 مليار جنيه وأصبح 89 مليار جنيه، وذكر أن عدد المستفيدين من الدعم بلغوا 77 مليون مستفيد.

وقال إن مصر ما زالت هي أكبر مستورد للقمح بالعالم حتى الآن ، ورؤية الحكومة أن تقتحم هذا الأمر والعمل على تقليل الفجوة تدريجيا وتوفير البنية الأساسية لذلك.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر عام 2014 كانت لديها خبرة حجم سعة تخزينية للقمح 1.7 مليون طن قمح واليوم أصبحت 4 ملايين طن.