رئيس الوزراء : 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق المحلية بالمحافظات

قال أن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية في المحافظات مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ومسئولي الوزارتين ، وخلاله قال رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل علي زيادة موازنة هذا العام لمشروعات الطرق بمبلغ مليارى جنيه ، و هناك تكليف بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن بالمحافظات وبعضها البعض بطرق جيدة .

مدبولي : الرئيس كلفنا برفع وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات



فى بداية اللقاء، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، وأن يتم التنفيذ بأعلى المواصفات .



وتابع رئيس الوزراء بأنه بالفعل تم البدء في موازنة العام الماضى، وهذا العام لتخصيص موارد مالية، وتم وجار تنفيذ عدد من المشروعات .



وأوضح مدبولي أن حكومته تعمل علي زيادة موازنة هذا العام بنحو مليارى جنيه .



وقال أن هناك تكليفاً بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات وبعضها ببعض بطرق جيدة .



وأكد أن التكليف يتضمن أن يتم التنسيق فى التنفيذ بين المحافظات ، وهيئة الطرق والكبارى .



خاصة وأن الهيئة تستخدم حالياً ماكينات حديثة لرصف الطرق، بالسرعة والجودة المطلوبتين.



ومن جانبه ، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال مدة ثلاث سنوات مالية .

وتابع أن التنفيذ يتم اعتباراً من العام المالي الحالي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم 7 بتاريخ 19/9/2019.

كما عرض وزير التنمية المحلية الموقف الخاص بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق في المحافظات .



وأشار إلى أن العام المالي 2018/2019 شهد رصد اعتمادات مالية قدرها 5.373 مليار جنيه .

وذلك لتنفيذ 2050 مشروعاً بأطوال 2935 كم، و تم الانتهاء منها بالكامل ودخلت حيز التشغيل .



واستكمل بأن ذلك فضلاً عن رصد إعتمادات مالية العام المالي 2019/2020 قدرها 4.177 مليار جنيه لتنفيذ 1969 مشروعاً بأطوال 2158 كم .



وقال أن نسب التنفيذ بالمحافظات تراوحت بين 40 إلى 50% بالنسبة للمخطط.



وناقش الاجتماع الطلبات الواردة من المحافظات بالطرق ذات الأولوية المطلوب رصفها .

923 طريق عدد الطرق ذات الأولوية التي وردت من المحافظات



نوه الوزير إلى أن عددها وصل العام المالي 2019/2020 إلى 923 طريق بطول 2229 كم بتكلفة قدرها 3.84 مليار جنيه .



وقال أنه كان هناك مقترح بأن يتم دعم المحافظات خلال هذا العام بتمويل قدره 2 مليار جنيه ذلك للبدء في تنفيذ هذه الطرق .

وأكد على أن رئيس الوزراء استجاب له ، بعد الترتيب مع وزير المالية .



وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة النقل، بشأن التنفيذ .



وقال شعراوى أن هذا إضافة لما ورد من المحافظات أيضاً بشأن الطرق ذات الأولوية العاجلة المطلوب رصفها في خلال العامين الماليين القادمين والتي وصل عددها إلى 2652 طريقاً بطول 6586 كم .

وأشار بأنها تحتاج تكلفة قدرها 12.662 مليار جنيه ويٌقترح إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات العامين القادمين.



واستعرض وزير التنمية المحلية البيان التفصيلي لمشروعات رصف الطرق في المحافظات المختلفة .



وعرض عدد المشروعات وأطوال الطرق بالكيلومتر في كل محافظة، التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري .



وعرض للأولويات العاجلة بكل محافظة فى العام الجاري أيضا، والأولوية العاجلة للمحافظات خلال العامين القادمين.

