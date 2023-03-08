رئيس الوزراء: 190 مليار جنيه تكلفة تنفيذ زيادات الأجور والمعاشات من أول أبريل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ 150 مليار جنيه سنويا ولأنها ستبدأ أول أبريل فسيضاف إليها 3 شهور لتبلغ التكلفة 190 مليار جنيه.

وتابع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الحزمة سيتم تفعيلها من أول أبريل.

وقال إن الدولة ما زالت تتحمل العبء الأكبر من آثار الأزمة العالمية، ومثال هذا العام سيكون هناك عبء إضافي على السلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه.

وسيكون هناك دعم إضافي السولار وأسطوانة البوتاجاز تقريبا 45 مليار جنيه بما يعني 100 مليار جنيه.