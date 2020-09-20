رئيس الوزراء يُكلف بإعداد كراسة شروط صناعة «التابلت» لطرحها على الشركات العالمية

الوزراء المعنيين شرحوا جهود التفاوض السابقة مع عدد من الشركات العالمية التي تستهدف توطين صناعة "التابلت" فى مصر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لبحث خطوات توطين صناعة “التابلت” فى مصر، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الوزراء المعنيين شرحوا جهود التفاوض السابقة مع عدد من الشركات العالمية التي تستهدف توطين صناعة “التابلت” فى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء كلف بسرعة إعداد كراسة شروط التصنيع المحلى لـ “التابلت”، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، تكون وفق معايير واضحة.

وتابع المستشار نادر سعد أن تلك المعايير تتمثل فى توطين صناعة التابلت بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60 %، وجودة المنتج، وذلك على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواصفات الفنية التى تطلبها فى المنتج.

واشار إلى أن رئيس الوزراء أكد على أن مصر لديها سوق واعدة من المستخدمين، يقدر بالملايين.