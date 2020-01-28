سيـــاســة

رئيس الوزراء يُجري اتصالاً بالسفير المصري في بكين للاطمئنان على الجالية المصرية

البدري: لا توجد بين الجالية المصرية إصابات بفيروس كورونا حتى الآن
المال - خاص 7:02 م, الثلاثاء, 28 يناير 20 7:02 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتصالاً بالسفير محمد البدري سفير مصر بالعاصمة الصينية بكين للاطمئنان على الجالية المصرية في جمهورية الصين الشعبية، بعد توارد الأنباء عن انتشار فيروس “كورونا” بعدد من المناطق هناك.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن السفير محمد البدري طمأن رئيس الوزراء على حالة جميع المصريين في الصين.

وأكد السفير محمد البدري أن السفارة على تواصل مستمر مع الجالية، وأنه لا توجد إصابات حتى الآن بينها بفيروس ” كورونا”.

وقال السفير البدري إن فريق عمل السفارة المصرية في بكين، والقنصلية العامة بشنغهاي في الصين متواجدون لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.

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بقلم المال - خاص

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