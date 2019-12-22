رئيس الوزراء يُتابع استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعاً اليوم الأحد ، لمُتابعة استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال عام 2021، في ضوء رئاسته لتشكيل اللجنة العليا للاستعداد للحدث.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل المطلوب لاستكمال المباني والصالات التي ستقام عليها البطولة، وكذلك تكثيف العمل بمواقع العمل المختلفة، والتأكيد علي جودة التنفيذ، بحيث يُعطي التنظيم والصالات بوجه عام صورة حضارية للبطولة تليق بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية .

و أشار الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع إلى أنه يجري العمل بمختلف استعدادات استضافة هذا الحدث الرياضي الهام، بعد توقيع اتفاقية استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 بين الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد يوم 6 نوفمبر 2015، وصدور قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين هشام نصر سليمان رئيس الاتحاد الدولي المصري لكرة اليد رئيساً للجنة المنظمة للبطولة .

وأضاف وزير الشباب أنه تم توقيع عقد نقل حق تنظيم البطولة من الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى ” المصري ” خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد أكتوبر 2019.

موقف الصالات المستضيفة لكأس العالم لكرة اليد للرجال

وعرض صبحي خلال للموقف التنفيذي للصالات المُستضيفة للبطولة وبمقدمتها الصالة المغطاة باستاد القاهرة التي تتسع لـ 17000 متفرج ويتم العمل علي تطويرها برفع كفاءة أسقف الاستيل الحديد للصالة الرئيسية رقم 1 وصالتي التدريب رقم 2و3 .

وتابع الوزير أنه يجري إعداد مقايسة تقديرية بأعمال الصيانة، وبعد الانتهاء من صيانة الأسقف سوف يتم تركيب الشاشة بالصالة الرئيسية، وتركيب الأرضيات الخاصة بالصالتين رقمي 1 و2.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تتسع إلي 7600 متفرج، قال وزير الشباب أنه تم الإنتهاء من 98% من الأعمال التنفيذية للصالة، وتم الإنتهاء من تركيب مقاعد الجماهير وبلغت 7610 كرسي بخلاف 70 مقعد VIP و50 مقعداً للإعلاميين، وجاري إعداد المقايسة التقديرية لتأثيث الصالة المغطاة.

وفي ذات السياق، قال الوزير إنه تم الانتهاء من 45% من الأعمال التنفيذية للصالة المغطاة ببرج العرب وهي تتسع لـ 4500 متفرج، وأيضاً سيتم إنشاء الصالة التدريبية الملحقة بالصالة الرئيسية .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 40% من الأعمال التنفيذية لإنشاء صالة الاتحاد المصري لكرة اليد المغطاة بالسادس من أكتوبر التي تتسع لـ 4500 متفرج.