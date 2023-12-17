رئيس الوزراء يُتابع أعمال تشغيل وصيانة مباني الحي الحكومي في العاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بعد تشغيلها، بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق مختار توفيق، مدير إدارة نظم معلومات القوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والمكتب الاستشاري والتحالف المسئول عن التشغيل والصيانة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع في الاجتماع أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، وأكد أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف؛ لضمان استدامة كفاءة مباني الوزارات.

وأوضح “الحمصاني” أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة الحفاظ على هذا المُنجز المهم، من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات، وأكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تُسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي.

وأشار المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، إلى أنه تم تسليم جميع مباني العاصمة الإدارية الجديدة على 3 مراحل، وهناك متابعة مستمرة مع التحالف المسئول عن التشغيل والصيانة لحل أي مشكلة، أو إزالة أي معوقات.

وشهد الاجتماع عرضا مُفصلا حول مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة، وخطط التشغيل والصيانة.