رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع الحكومة اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالزخم الإيجابي الذي شهدته القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بمدينة جدة، والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال مدبولي أن عودة مقعد سوريا إلى اجتماعات القمة، وحضور الرئيس السوري بشار الأسد، خطوة فاعلة نحو توحيد الصف وتفعيل العمل العربي المُشترك.

كما أشاد رئيس الوزراء بالنتائج التي أسفرت عنها زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان،إلى القاهرة، وبما شهده اللقاء الذي جمع جلالته بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من تأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستمرار تعزيز الجهود الجارية بين الجهات المعنية في الدولتين للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري.

وأشار إلى زيارة السلطان العماني إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مركز مصر الإسلامي الثقافي، ومدينة الفنون والثقافة، وأشاد بما تم من إنجاز كبير.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحدث الاقتصادي الإقليمي الذي تشهده مدينة شرم الشيخ حالياً، وهو انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي افتتح الرئيس السيسي فعالياتها أمس، مشيراً إلى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث البارز بما يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نتائج الزيارة التي قام بها بعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة الخميس الماضي، مشيرا إلى زيارته المنطقة الاستثمارية بالصف، حيث يتم العمل على تعظيم الاستفادة منها في مشروعات سياحية وحرفية ذات عائدٍ اقتصادي.

ولفت إلى أن زيارته لقرية الودي التابعة لمركز الصف شملت تفقد العديد من المشروعات الجارية تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بهدف الوقوف على سير العمل وسرعة تشغيلها لتُسهم في النهوض بالخدمات المقدمة للأهالي، وأشار لما لمسه من تقدير للمواطنين بالقرية وسعادتهم بحجم الأعمال التي تتم خاصة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف، ضمن جولته في محافظة الجيزة، مؤكدا أن ذلك المشروع نموذج مميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويخدم هدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة.