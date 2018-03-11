رئيس الوزراء يودع السفير السعودي ويتمنى له التوفيق في منصبه الجديد

المال- خاص استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، أحمد قطان ـ في ختام مهمته سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى مصر.وأعرب السفير أحمد قطان عن تقديره لما لمسه خلال فترة عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، لما لقيه من تعاون وثيق وترحاب من قبل جميع المسئولين في مصر، الأمر الذي س

المال- خاص

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، أحمد قطان ـ في ختام مهمته سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى مصر.

وأعرب السفير أحمد قطان عن تقديره لما لمسه خلال فترة عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، لما لقيه من تعاون وثيق وترحاب من قبل جميع المسئولين في مصر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بما عزز من الحوار السياسي بين البلدين الشقيقين

وأكد على تميز العلاقات التاريخية بينهما.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي قام به السفير القطان خلال سنوات عمله بمصر، في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التنموية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل سوياً من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمملكة العربية السعودية بمزيد من الازدهار والتقدم والرقي، وللسفير قطان دوام الترقي، والتوفيق في منصبه الجديد في المملكة العربية السعودية وزير دولة لشئون الدول الإفريقية.