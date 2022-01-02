اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة لسد عجز أعداد المعلمين خلال خمس سنوات

مدبولي: تطبيق أقصى آليات الحوكمة فى اختبارات اختيار المعلمين
صفية حمدي 3:22 م, الأحد, 2 يناير 22 3:22 م, الأحد, 2 يناير 22

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

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خلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالى فيما يتعلق بالعجز فى أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً فى الاعتبار الزيادة المتوقعة فى أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.

مدبولي: تطبيق أقصى آليات الحوكمة فى اختبارات اختيار المعلمين

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز فى أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفيرها فى المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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بقلم صفية حمدي

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