رئيس الوزراء يوجه بعدم إعادة المرافق لبعض قرى الطريق الساحلي إلا بعد سداد مستحقاتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم عقد اجتماع منذ أيام لمتابعة أعمال الطريق الدولي الساحلي، ويتم حالياً الانتهاء من الأعمال، والمساحات التي تم تطويرها بداية من مارينا، حتى الضبعة، بإجمالي 55 كم.

وتابع رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، قائلا إنه تم رفع كفاءة المرافق بهذه المنطقة، وتبين من الحصر أن هناك عدة قرى سياحية بها لم تسدد مستحقات الدولة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وبالتالي يجب على كل القرى سداد المستحقات حتى تتم إعادة توصيل المرافق لها.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم تكليف أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي المرافق بالوزارات المعنية، ومسئولي هذه القرى السياحية للاتفاق على سرعة سداد المستحقات، وشدد على أنه لن تعود الخدمة إلا بعد السداد.

ونوه رئيس الوزراء بأنه تم توسيع الطريق إلى عدة حارات، بما يساهم في تيسير الحركة المرورية بهذه المنطقة المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشادة بمشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كجزء من الدلتا الجديدة، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يُمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية.