رئيس الوزراء يوجه بسداد مستحقات شركة «المقاولون العرب» لدى الجهات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة “المقاولون العرب” لدى عدد من الجهات الحكومية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والمهندس/ أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس/ حسام الريفي، نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة “المقاولون العرب” لدى عدد من الجهات الحكومية، والعمل على سرعة سداد تلك المستحقات.

وأكد أن الدولة حريصة على استمرار الاداء المميز لشركة “المقاولون العرب”، والسعي لتوسيع نشاطها داخلياً وخارجياً، باعتبارها تُعد ذراعاً للدولة في مجال البناء والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حجم ما تنفذه الشركة من مشروعات على المستويين المحلي والخارجي، مؤكداً أهمية سرعة العمل على سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، حيث من شأنه أن يساهم في زيادة حجم أعمالها ونشاطها، بالنظر لتنوع المشروعات التي تنفذها لصالح العديد من الجهات الحكومية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة لتطوير عمل شركة “المقاولون العرب”، تتضمن إجراءات وخطوات تساهم في التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، وتساعد في رفع كفاءة أداء الشركة ومواكبتها لأحدث الأنظمة المطبقة في هذا المجال.

واستعرض المهندس أحمد العصار، جهود الشركة في التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، وعرض بيانا بحجم المديونية المستحقة للشركة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

ووجه رئيس الوزراء، عقب العرض، بسرعة سداد مستحقات الشركة التي تم المصادقة عليها، دون ملاحظات من الوزارات والجهات الحكومية، وفق خطة سداد بتدفقات محددة.

وعرض الوزراء الحضور خطتهم لسداد مستحقات شركة “المقاولون العرب”، والتدفقات المالية التي سيتم توجيهها، وعرضوا ما تم صرفه بالفعل خلال الفترة الماضية.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير اسبوعي بشأن ما تم التوافق عليه وسداده من المستحقات، مجددا التأكيد على أهمية الدفع بعمل الشركة في هذه المرحلة المهمة.

وتم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها شركة “المقاولون العرب” لصالح عدد من الوزارات والجهات الحكومية، التي تساهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.