رئيس الوزراء يوجه بحلول لعدم تكرار مشهد زحام المترو ووزير النقل يعلن زيادة القطارات

قال الوزير إنه يتم حالياً حل هذه المشكلة بزيادة عدد القطارات ، وتقليل زمن التقاطر.

وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم المهندس كامل الوزير، وزير النقل بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم ذلك بما يصب وصالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم الذي شهده اليوم الأول.

ومن جانبه ، أوضح وزير النقل أن المشهد الذي تم تداوله أمس فيما يتعلق بمشهد تزاحم المترو، كان في الفترة من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء فقط، بينما كانت نسبة الإشغال طوال اليوم ضعيفة جدا.

وقال الوزير إنه يتم حالياً حل هذه المشكلة بزيادة عدد القطارات ، وتقليل زمن التقاطر.

وأضاف أنه يتم العمل أيضا على نفس الأمر فيما يخص السكة الحديد.

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الوزارة بمجال الطرق وتطوير البنية الأساسية لمرافق النقل، تعمل بنسبة 80% تقريبا ، وكذلك الموانئ المصرية تعمل في التصدير والاستيراد للمنتجات المختلفة.

وقال وزير النقل خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم والمنعقد عبر الفيديوكونفرانس أن جميع شركات وزارة النقل مسئولة عن العمالة غير المنتظمة التي لديها، ولن يتم السماح لأحد بأن يستغل الظروف.