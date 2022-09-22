رئيس الوزراء يوجه بتوفير 250 مليون جنيه لدفع العمل بمشروع تطوير منفذ السلوم البري

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة المالية بسرعة توفير 250 مليون جنيه، لدفع العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزير النقل الفريق كامل الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري، وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء هاني مصطفى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل، وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن التطوير لخدمة المصدرين.

ومن جهته أشار وزير النقل الفريق كامل الوزير خلال العرض الذي قدمه للموقف التنفيذي، إلى أن مشروع تطوير ميناء السلوم البري وصل إلى معدلات تنفيذ متقدمة، حيث يشمل انشاء 13 مبنىًِ جديداً، تتضمن المبنى اللوجستي، والبوابتين الشرقية والغربية، ومبنيي السفر والوصول، ومبنيي الرقابة على الصادرات والواردات، وممر المشاه، بالإضافة إلى رفع كفاءة 17 مبنىً قائماً، منها مباني الإسعاف والمطافي، ومخازن السفر، ومباني الجوازات والجمارك، ومبنى خدمات تخزين البضائع، ومبنى كبار الزوار، واستراحة الموظفين، والسوق الحرة.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن كذلك إقامة مناطق لوجستية بواقع 20 هنجراً، و24 ثلاجة، ومساحات تخزين، مع تنفيذ أعمال طرق أسفلتية بمسطح 150 ألف م2، وطرق خرسانية بمسطح 248 ألف م2، وكذا تنفيذ أعمال المرافق وتشمل التغذية الكهربائية، واستكمال شبكات المياه، والحريق، وصرف الأمطار، والصرف الصحي، مؤكدا الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام.