استثمار

رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار في أسبوعين

أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن هناك 340 قراراً صدرت لصالح المستثمرين.
صفية حمدي 3:26 م, الأربعاء, 29 يناير 20 3:26 م, الأربعاء, 29 يناير 20

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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، كلاً من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.

ووجه رئيس الوزراء بحصر القرارات التي لم تُنفذ، للعمل على سرعة تفعيل تلك القرارات وبدء تنفيذها على الفور.

وقال رئيس الوزراء إن تطبيق هذه القرارات يُساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويعطي صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قرارتها التي تُساهم في حل مشكلات المستثمرين.

وأمهل الجهات المعنية حداً أقصى بمدة أسبوعين لتطبيق القرارات، وفي حالة وجود إشكاليات يتم العودة للمجلس.

ومن جانبه، أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن هناك 340 قراراً صدرت لصالح المستثمرين.

وقال وزير العدل إن ما تم تنفيذه هو 291 قراراً، بنسبة أكثر من 85%، وأن 49 قراراً لم تنفذ، وسوف تتم المتابعة في التنفيذ مع الجهات المعنية.

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بقلم صفية حمدي

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