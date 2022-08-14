رئيس الوزراء يوجه بترميم مبنى كنيسة أبو سيفين بشكل عاجل وبأفضل مما كان عليه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كنيسة الشهيد “أبو سيفين” في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.

وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص رئيس الوزراء على أن يصعد إلى الدور الأخير أعلى الكنيسة، الدور الذي نشب به الحريق.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الحادث آلمنا جميعا واستقبلناه بحزن شديد ونحن جميعا أخوة في الوطن، متقدما بخالص التعازي لقساوسة الكنيسة ولأسر الضحايا، وتمنى من الله الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه مدبولي بالبدء على الفور في ترميم المبنى وإعادته بأفضل حال مما كان عليه.

ووجه مدبولي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات بشكل فوري، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد إنهم سيقومون بصرف التعويضات على الفور بعد حصر أعداد المصابين والضحايا.

وكلف رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لمصابي الحادث، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يتابع أولاً بأول تطورات حالة المصابين، والوقوف على حجم الخسائر.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحادث آلمنا جميعاً كمصريين، لأننا نتشارك وطنا واحد، قائلاً: “المكروه الذي يصيب أحد منا كأنه أصاب الجميع”، مشيراً إلى أن هذا الحادث أحزننا جميعاً، داعياً الله أن يُلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين في القريب العاجل.

وتحدث رئيس الوزراء مع عدد من القساوسة أثناء تجوله في موقع الحادث ، وأكد لهم أنه جاء على الفور من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة بعد وقوع الحادث مباشرة للاطمئنان على المصابين والوقوف على حجم الخسائر، وأكد خلال حديثه مع القساوسة أننا أخوة ونتشارك هذا الوطن، ونعمل على حماية الجميع.

وزار رئيس الوزراء المصابين في مستشفى العجوزة التي استقبلت عددا من الحالات المصابة لتلقي أوجه الرعاية الصحية اللازمة، مجدداً التوجيه بتقديم جميع كافة أوجه الرعاية المطلوبة لمصابي الحادث الأليم، .

وخلال تفقده المستشفى، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حواراً مع عدد من المصابين اطمأن خلاله على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم، داعياً الله بالشفاء العاجل لهم، وأكد على أن توجيهات من الرئيس تقديم الخدمات الطبية الكاملة لكل المصابين”.