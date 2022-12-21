رئيس الوزراء يوجه ببدء منافذ بيع السلع المُخفضة مطلع يناير حتى نهاية شهر رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض “أهلًا رمضان” في مختلف المحافظات، اعتبارًا من يناير المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد مدبولي ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن تتم مراعاة الانتشار الجغرافي بمختلف مناطق كل محافظة، ولا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وشدد على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر، هذا العام، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية التي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة، مثل وزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جهة أخرى أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توفر مخزون آمن من كل السلع الأساسية، مضيفًا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون الفترة المقبلة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والإستراتيجية الموجودة في الموانئ.

وقال وزير التنمية المحلية إن بعض المحافظات بدأت بالفعل إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجارٍ التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارًا من مطلع يناير المقبل.