رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بتدابير «كورونا» في امتحانات الفصل الدراسي الأول

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وتابع رئيس الوزراء خلاله مع الدكتور طارق شوقي جهود الوزارة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة…

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتابع رئيس الوزراء خلاله مع الدكتور طارق شوقي جهود الوزارة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وزير التعليم لرئيس الوزراء : مصر قفزت 19 مركزا بمؤشر المعرفة العالمي هذا العام

واستعرض وزير التربية والتعليم نتائج مشاركته في مؤتمر قمة RewirEd Summit وإطلاق مؤشر المعرفة العالمي، الذي عقد بالفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي، وشارك في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات المؤتمر.

وتحدث خلالها عن تجربة التعليم في مصر، والابتكارات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أنظمة التعليم، والرؤية المستقبلية لمصر خصوصًا من ناحية اكتساب الطلاب المهارات التي تساهم في جاهزيتهم لسوق العمل.

ونوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مصر حصلت على المركز الـ ٥٣ في مؤشر المعرفة العالمي، على مستوى ١٥٤ دولة للعام الحالي، لتقفز ١٩ مركزًا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن مصر احتلت المركز الـ ١٠٦ في التعليم قبل الجامعي في عام ٢٠١٧ والآن تحتل المركز الـ ٧٢، كما تقدمت من المركز الـ ١١٣ في التعليم التقني والتدريب المهني عام ٢٠١٧ إلى المركز الـ ٦٨ خلال العام الجاري.

وقال الوزير أيضا أنه سيتم تشغيل 100 مدرسة للعمل بنظام “التوكاتسو” القائم عليه نظام المدارس اليابانية، ضمن منحة مقدمة من “الجايكا” اليابانية، في عدد من القرى التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار الدكتور طارق شوقي في هذا الصدد إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع هيئة الأبنية التعليمة لاختيار تلك المدارس في قرى الـ 52 مركزا التي تدخل ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.