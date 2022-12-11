رئيس الوزراء يوجه بإعداد نموذج التشغيل والصيانة لوسائل النقل الجماعي المتميزة بشرم الشيخ

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والسيد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر لمحافظ جنوب سيناء ونائبته، وكل الزملاء في المحافظة، على الجهود المبذولة قبل وأثناء مؤتمر المناخ، وساهمت في ظهور مدينة شرم الشيخ في صورة حضارية مُميزة جذبت أنظار الزوار، وكانت مثار فخر لنا جميعاً.

وأعرب اللواء خالد فودة عن تقديره للدعم الكبير من جانب رئيس الوزراء والحكومة، والمتابعة الدؤوبة لكافة المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، وبالأخص مدينة شرم الشيخ، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نجاح مؤتمر تغير المناخ COP27.

وعرض اللواء خالد فودة، تقريراً حول موقف عدد من المشروعات في محافظة جنوب سيناء، حيث تناول موقف خدمة منظومة النقل المستدام في مدينة شرم الشيخ، والتي تقوم على رؤية تستهدف استخدام منظومة نقل جماعي ذكي ومستدام صديق للبيئة، مؤمن بالكاميرات، ويغطي المحاور الرئيسية والعرضية بالمدينة يخدم السائح والمقيمين والعمالة.

وأوضح أن إجمالي طول الشبكة بمدينة شرم الشيخ 115 كم ويتم تغطيتها بعدد 5 خطوط ضمن منظومة النقل المستدام، إضافة إلى خط سيتم تشغيله من داخل المطار.

ولفت فودة إلى أنه يتم العمل على تغطية المناطق ذات الكثافات السكانية والسياحية والخدمية في مدينة شرم الشيخ بمنظومة النقل المستدام، وتحقيق أعلى تردد ممكن لخدمة النقل العام، مع تقليل زمن الرحلة على الخطوط قدر الإمكان، وضمان الانتقال من نقطة إلى أخرى بأقل عدد ممكن من تغيير الخطوط.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، بإعداد نموذج التشغيل والصيانة لوسائل النقل الجماعي المتميزة بالمدينة، بما يضمن استمرار الشكل الحضاري لمرفق النقل بمدينة شرم الشيخ الذي شهده مؤتمر COP27.

وعرض محافظ جنوب سيناء أيضا عدداً من الخطوات التي تقوم بها المحافظة للعمل على استدامة منظومة تقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ، حرصاً على الحفاظ على ظهور المدينة بالمظهر اللائق دوماً، وخاصة وأنها تشهد فعاليات عدديدة.

وتطرق كذلك إلى الجهود القائمة لاستكمال عدد من المشروعات الجديدة استعداداً لاستضافة مدينة شرم الشيخ الفعاليات المختلفة، وجهود تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات القائمة للحفاظ على ما تحقق وجعل المدينة دوماً في أفضل صورة.

وعرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وجهود الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتوفير المياه اللازمة لزراعتها، حيث وجه رئيس الوزراء بأن يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة صرف صحى خاصة به، يروى بيها المسطحات الخضراء لديه.

وفي ختام الاجتماع، استعرض اللواء خالد فودة نتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٤ ديسمبر ٢٠٢٢.