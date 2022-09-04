رئيس الوزراء يوجه بإخراج منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بأعلى مستوى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، مساء اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية حاليا لاستضافة مصر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي “Egypt-ICF 2022″، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.

ومن المقرر انعقادمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 – 9 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منتدى مصر للتعاون الدولي بمشاركة رفيعة المستوى

وخلال اللقاء، أطلعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الوزراء على الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ للخروج بنتائج جيدة من الدورة الثانية لمنتدى “Egypt-ICF 2022”.

وأشارت إلى أن هناك مشاركة دولية رفيعة المستوى من المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة.

وأوضحت أن العديد من الوزراء الأفارقة سوف يشاركون في هذا المنتدى بإسهامات واضحة؛ من أجل الخروج بتوصيات وأفكار بنّـاءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتمويل المبتكر والمختلط، إضافة إلى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما والمنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ.

وحول فعاليات المنتدى، ذكرت وزيرة التعاون الدوليّ أن المنتدى يضم هذا العام العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة، من بينها ٤ موائد مستديرة رفيعة المستوى حول الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي، و٦ جلسات نقاشية تتناول العديد من الموضوعات التي تعزز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى 8 ورش عمل حول مختلف التحديات والموضوعات المتعلقة بدعم جهود التحول الأخضر إقليميًا ودوليًا.

ولفتت في هذا الإطار إلى أنه لأول مرة يضم المنتدى ٣ فعاليات تدريبية تُعقد على مدار يومين لبناء القدرات ومشاركة المعرفة والخبرات.

وأضافت الوزيرة أن المنتدى سيسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ، وسيتم استعراض جهود إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، “نُوَفِّي NWFE”.

وتابعت أنه إلى جانب ذلك، تتضمن الدورة الثانية من المنتدى اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”.

وتم الإشارة في بيان مجلس الوزراء حول الاجتماع إلى أن وزارة التعاون الدولي تنظم المنتدى، بالشراكة مع وزارات الخارجية، والمالية، والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، بضرورة توفير كافة اللوجيستيات والمتطلبات؛ لإخراج هذا الحدث الدولي على أعلى مستوى من التنظيم.

