رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتعامل بحسم مع أي تعد على الأراضي أو مخالفة بناء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعدٍّ على أراضي الدولة استغلالًا لفترة الإجازات والأعياد، خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. جاء ذلك حيث انعقد اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، وتم مناقشة عدد من الملفات والقضايا، من بينها جهود مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وكلف رئيس الوزراء باستمرار حملات المتابعة وتكثيفها خلال هذه الفترة من جانب الجهات المختصة، من خلال التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية بالمحافظات للإبلاغ عن أي حالات تعدٍّ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددًا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء.

واستعرض وزير التنمية المحلية في هذا الإطار تقريرًا مفصلًا حول جهود التعامل مع التعديات على أملاك الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، وما تم من إزالات لتلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية أو بالبناء على أراض ملك جهات تابعة للدولة.

وأشار إلى أن عدد حالات الإزالة التي تم التعامل معها خلال الفترة من 1/10/2021، وحتى 31/3/2023 وصل إلى نحو 109449 حالة، بإجمالي مساحات تصل إلى 30 ألف فدان بالنسبة للتعديات على الأراضي بالزراعة، و24 مليون م2 بالنسبة للتعديات بالبناء.

كما أوضح موقف تنفيذ الموجة 20 من الإزالات، والاستعدادات الجارية لتنفيذ الموجة 21 منها، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تمتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

واستعرض تقريرا حول المتغيرات المكانية وما تم من إجراءات في هذا الإطار، موضحاً خلاله إجمالي عدد المتغيرات المكانية خلال الفترة من 15/8/2022 وحتى 13/4/2023.

وفي هذا الإطار قدم المحافظون خلال الاجتماع عدة تقارير عن استعداداتهم لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء، مؤكدين أنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة، أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية.