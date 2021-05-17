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رئيس الوزراء يوافق على مقترحات لتيسير المرور بالجيزة ويتابع خطط تطوير المنطقة الجنوبية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية مشروع تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، بحيث يُعاد تخطيطها وفقا لمخططات تشمل حركة العمران وشبكات الطرق والمحاور
صفية حمدي 12:43 م, الأثنين, 17 مايو 21 12:43 م, الأثنين, 17 مايو 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروعات.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية مشروع تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، بحيث يُعاد تخطيطها وفقا لمخططات تشمل حركة العمران وشبكات الطرق والمحاور، فى إطار النهضة التنموية التى تشهدها الدولة، ولاسيما فى محافظة الجيزة.

وقال أن هذا المشروع يأتى متزامنا مع حركة الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى فى النطاق المحيط بهذه المنطقة، مما يعمل على تغيير وجه محافظة الجيزة بالكامل.

ووافق رئيس الوزراء على عدد من المقترحات المطروحة لتيسير الحركة المرورية فى الجيزة، وتسهيل حركة نقل المواطنين والبضائع، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية.

وكلف بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات، وتوزيع العمل على عدد من شركات المقاولات لضمان سرعة الأداء وجودة التنفيذ، مع ضغط البرامج الزمنية.

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وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف الرئيسية لمخطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة.

وتتمثل فى الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى فى النطاق المحيط بها، إلى جانب ربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة سواء القائمة كالطريق الدائرى، أو التى يتم تنفيذها كمحور اللواء كمال عامر.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مخطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة يستهدف أيضاً رفع قيمة الأراضى وكفاءة استغلال المتاحة منها على الواجهة النيلية وعلى المحاور الرئيسية.

إلى جانب إنشاء مركز نقل جماعى فى منطقة المنيب، بما يساهم فى حل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية بتلك المنطقة، بجانب إنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين لتقليل الطلب على مثيلتها فى قلب العاصمة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الركائز التى قامت عليها مخططات تطوير المنطقة الجنوبية فى الجيزة، من خلال عدة محاور تتضمن الاستعمالات والأنشطة المقترح تنفيذها فى هذه المنطقة، وتشمل الواجهة النيلية التى تضم المناطق الاستثمارية وإسكان، كما تشمل مركزا للنقل الجماعي، وعيادات ومحلات تجارية وجراجات للمترددين على هذه الخدمات.

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وأوضح المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء أن ركائز التخطيط تشمل كذلك استخدامات استثمارية خدمية فى طريق الصعيد، لخدمة المناطق الاستثمارية المقترحة وخدمة مركز النقل الجماعى وهى عبارة عن خدمات تجارية وترفيهية ومواقف للسيارات ويمكن استيعاب بعض من المواقف فى جراجات المبانى أو مواقف سطحية.

ونوه إلى أن مخططات التطوير شملت أيضا مناطق الإسكان القائمة، حيث تمثل 48.65 % من إجمالى المساحة، وتم اقتراح بعض محاور الطرق التى تحقق الترابط والتواصل لتسهيل حركة الآليات بالمنطقة.

وأشار إلى أن محاور الحركة الرئيسية تشمل محورا علويا يربط مركز النقل المقترح مع محور كمال عامر، ومحورين عرضيين مقترحين، ومحورا طوليا موازيا لكورنيش النيل.

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كما تضم محاور عرضية تربط المنطقة السكنية القائمة شمال الطريق الدائرى لتسهيل الحركة بين المحاور الرئيسية والمتمثلة فى شارع البحر الأعظم وشارع ربيع الجيزي.

وتتضمن كذلك مخططات التطوير ممشى سياحيا على النيل بطول 1.5 كم ليتوافق مع المشروع الذى يتم تنفيذه لتطوير الواجهة النيلية لإقليم القاهرة الكبرى.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع عرض التصميمات العمرانية المقترحة لمركز النقل الجماعى والمناطق المحيطة به، والمسارات المقترحة لحركة المركبات، إضافة إلى استعراض استراتيجية النقل المقترحة، والمخطط العام لشبكة الطرق بمنطقة التطوير، إلى جانب استعراض مختلف الانشطة التجارية والاقتصادية المقترح تنفيذها بها.

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بقلم صفية حمدي

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