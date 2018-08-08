رئيس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء يخوت دولى بسيدى عبدالرحمن

معتز محمود أعلن اللواء علاء أبو زيد مجافظ مطروح موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق على إنشاء ميناء يخوت دولى بسيدى عبدالرحمن لخدمة السياحة بتلك المنطقة.وأضاف أنه تم عرض مشروع إقامة ميناء يخوت دولى بسيدى عبد الرحمن على رئيس الوزراء والذى وافق على الفور



معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد مجافظ مطروح موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق على إنشاء ميناء يخوت دولى بسيدى عبدالرحمن لخدمة السياحة بتلك المنطقة.

وأضاف أنه تم عرض مشروع إقامة ميناء يخوت دولى بسيدى عبد الرحمن على رئيس الوزراء والذى وافق على الفور على المشروع لما يمثله من مردود إيجابى لخدمة منطقة الساحلى الشمالى وجذب أنواع جديدة من السياحة.

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على دعمه اللامحدود لمحافظة مطروح فى كل القطاعات والموافقة على اقامة ميناء اليخوت، كما تقدم بالشكر للمهندس هشام عرفات وزير النقل على جهوده وتعاون الوزارة مع محافظة مطروح فى مجال تطوير الطرق وتحسين قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة

وأضاف أن المحافظة تقوم بالتركيز على جذب السياحة الخارجية، بإقامة حملات ترويج سياحى للتعريف بالمقومات التى تتمتع بها المحافظات ومنتجعاتها، وتعدد أنواع المنتج السياحي، مضيفا أن قطاع السياحة له أثر إيجابى على ميزانى المدفوعات والعملات الأجنبية، حيث يؤدى إلى دعم ميزان المدفوعات، كما يؤدى إلى خفض كبير فى معدلات التضخم فى مصر.