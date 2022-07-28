رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعلمين، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة، لعرض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة لتفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ COP27، لما سيمثله المؤتمر من تكليل للجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لترسيخ مبادئ العمل المناخي، وتعزيز دورها القيادي في هذا الملف المحوري.

ومن جانبه قال اللواء أحمد العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يوجد لدينا 10 مشروعات في مدينة شرم الشيخ، تضم الهوية البصرية، والممشى، والبوابة، والإسكان والبيوت البدوية، وتطوير منطقة هناجر الخردة، والأراضي المرفقة، والورش الحرفية، وغيرها من المشروعات، إضافة إلى عدد كبير من مشروعات الطرق.

وأضاف اللواء العزازي أنه يتم التنسيق مع وزارة البيئة لإقامة معرض بما يعرف “بالمنطقة الخضراء”، على هامش فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ COP27، بحيث تعرض فيه الشركات والجمعيات الأهلية مشروعاتها.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراضا للفكر التصميمي لـ “المنطقة الخضراء”، حيث تم تحديد مساحات العرض التي سيتم إنشاؤها.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم الإشارة إلى أنه سيكون هناك مناطق متنوعة للعرض، منها لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية، وكذلك للابتكار والعلوم، وأخرى للرعاة، إضافة إلى معرض للمجتمع المحلي لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعاليات، وغيرها.