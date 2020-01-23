رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

انتهز هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة، من ضباط وجنود، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: انتهز هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ لأبعث لكم خالص التقدير على ما تبذلونه من جهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، راجياً لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس، عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، المقامة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال الرئيس إن عيد الشرطة اليوم يتواكب مع ذكرى ثورة 25 من يناير بمطالها النبيلة، لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري.

وأضاف خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس: “لا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب العظيم، متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقع متطور”.

وأوضح أن التاريخ سيتوقف طويلًا وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي، الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره.

وأكد أن الشعب المصري صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة لكنه مضى في طريقه رافعًا شعار: “نكون أولا نكون”.