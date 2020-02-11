رئيس الوزراء يهنئ شركة ونترشال ديا الألمانية على عقدها مع «إيجاس» للبحث عن البترول

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء التهنئة إلى شركة ونترشال ديا على توقيع عقدها الجديد مع إيجاس للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية في دلتا النيل.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة المصرية للاستثمارات الألمانية المتنامية فى مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الاستثمارات الألمانية المتنامية تأتى انعكاساً للعلاقات المتطورة بين مصر وألمانيا،

وتأتي أيضا نتيجة للعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.

وحضر اللقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى سفير ألمانيا فى القاهرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة ونترشال ديا خلال اللقاء إلى الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها أمس الإثنين.

وقد تم توقيعها بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية “إيجاس” وشركة ونترشال ديا الألمانية .

وتختص بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.

رئيس شركة ونترشال ديا الألمانية : مصر من أهم شركائها حول العالم



والاتفاقية تتضمن حجم استثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار، ومِنَح توقيع بـ11 مليون دولار وتستهدف حفر 8 آبار.

وقال ميهرن إن ونترشال ديا تعتبر مصر من أهم شركائها حول العالم.

وأشاد فى هذا الصدد بالجهود التى تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية فى تسهيل عمل الشركة في مصر .

ومن جانبه، أوضح وزير البترول أن شركة ونترشال حرصت على المشاركة فى معرض مصر الدولي للبترول هذا العام بوفد رفيع المستوى.

وأشار الوزير إلى أن هذا المعرض، الذى تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي أصبح يستقطب كبريات الشركات العالمية.

وأشاد الدكتور طارق الملا وزير البترول بالتعاون المتنامي مع شركة ونترشال ديا وما قامت به للالتزام بالمعايير البيئية بمشروعاتها فى مصر.

وقد أكد طارق الملا عقب توقيع الاتفاقية مع شركة ونترشال ديا الألمانية أن الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية يحقق أهدافاً حيوية للإقتصاد المصرى .

وهذه الأهداف تشمل زيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في الوصول إلى اكتشافات جديدة تعزز الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز.

وقال وزير البترول إن شركات البترول العالمية تحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتها في مصر .

وتابع الملا بأن ذلك يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ الاستثمارى في مصر بصفة عامة وفى قطاع البترول بصفة خاصة.

وزير البترول: عدد الاتفاقيات مع المستثمرين والشركاء خلال الأربع سنوات الماضية بلغت 61 اتفاقية باستثمارات 6 مليارات دولار

وأوضح وزير البترول أنه بتوقيع الاتفاقية بين الشركة الألمانية وإيجاس وصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء خلال الأربع سنوات الماضية إلى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 6 مليارات دولار لحفر 230 بئراً.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الشركة الألمانية تعد الأولى للشركة بمصر بعد الاندماج بين شركتى ونترشال وديا .

ولفت إلى أن الشراكة بين قطاع البترول والشركة الألمانية ممتدة منذ أكثر من 45 عاماً .

وأسهمت في تحقيق معدلات إنتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط.

