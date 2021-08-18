رئيس الوزراء يهنئ الناجحين بالثانوية ويوجه رؤساء الجامعات بمتابعة تطعيم «كورونا»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الاجتماع ، بالإعراب عن سعادته لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، وغيرها من المدن الجديدة بداية الأسبوع.

ووجه الشكر لكل الوزارات والجهات التي أسهمت في إنجاز هذه المشروعات المهمة التي تم تنفيذها لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وأثنى على جهود جميع المشاركين في تنظيم حفل افتتاح هذه المشروعات.

وأشاد رئيس الوزراء بحرص الرئيس السيسي على عقد لقاء مع عدد من المواطنين، عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين، ومنح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع.

وقال إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يحمل رسائل طمأنة للمواطنين بأن الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية والحكومة تسعى جاهدة لتحسين مستوى الحياة، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع لما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أن التركيز حاليا ينصب بصورة كبيرة على تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي، وكذلك ما قبل الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشدد في الوقت نفسه على أن كل رئيس جامعة سيكون مسئولا عن متابعة عملية تلقي التطعيمات لجميع العاملين والطلاب بجامعته، مع توفير وزارة الصحة اللقاحات لهم، على أن يقوم بإعداد تقرير دوري يتم رفعه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن.

في حين سيتم تنفيذ إجراءات تلقي التطعيمات باللقاحات في مرحلة التعليم قبل الجامعي بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة

، حيث دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، ودعا جميع العاملين في قطاعي التعليم بالإسراع في تسجيل أسمائهم؛ تمهيدا للحصول على التطعيم.

وحول نتائج شهادة الثانوية العامة لهذا العام، والتي أعلنها أمس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أخلص التهاني القلبية لجميع الطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة، ووجه التهنئة لجميع الأسر المصرية على ما حققه أبناؤهم من نتائج، ووجه الشكر للقائمين على إجراء الامتحانات هذا العام في ظل ظروف صعبة، بما يُعد ملحمة حقيقية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على أن يكون التطوير بهدف تحسين العملية التعليمية، وليس ضد مصلحة أبنائنا الطلاب، كما أكد ذلك الرئيس السيسي مؤخرا.

وتابع أنه تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلاً من استرجاع المعلومات، وتم تدريب أبنائنا الطلاب على النظام الجديد في عدة امتحانات تجريبية، وتمنى التوفيق لجميع الطلاب ومستقبل باهر بإذن الله.