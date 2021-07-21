سيـــاســة

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو: أرست مبادئ العدالة والمساواة

بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.
وائل كمال 11:13 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21 11:13 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي نص البرقية، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

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واختتم الدكتور مصطفى مدبولي برقيته قائلاً: وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

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بقلم وائل كمال

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