رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 25 يناير

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، متوجها فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي أكدت وعي وإرادة الشعب المصريّ العظيم في رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء في برقيته للرئيس السيسي: إننا ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصرنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يُعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالخير والأمن والازدهار.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس، عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، المقامة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال الرئيس إن عيد الشرطة اليوم يتواكب مع ذكرى ثورة 25 من يناير بمطالها النبيلة، لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري.

وأضاف خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس: “لا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب العظيم، متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقع متطور”.

وأوضح أن التاريخ سيتوقف طويلًا وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي، الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره.

وأكد أن الشعب المصري صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة لكنه مضى في طريقه رافعًا شعار: “نكون أولا نكون”.