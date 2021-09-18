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رئيس الوزراء يهنئ الجزار بفوز «هيئة المجتمعات العمرانية» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021

في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان
صفية حمدي 6:56 م, السبت, 18 سبتمبر 21 6:56 م, السبت, 18 سبتمبر 21

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، بجائزة “الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 ” ، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

وهنأ رئيس الوزراء جميع العاملين بـ “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، لفوزهم بهذه الجائزة القيمة، عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، أولى “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” اهتمامه ورعايته، واتضح هذا من المهام الكبرى التي يكلف بها الهيئة.

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وكذلك إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعد إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية، أو الإسكان، والخدمات المختلفة مما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذلك الاستثمار.

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وأكد استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني المخطط، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة.

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بقلم صفية حمدي

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