رئيس الوزراء ينوب عن الرئيس فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

مدبولي يسجل كلمة تأبين يؤكد خلالها وقوف الشعب المصري إلى جانب البريطاني

رئيس الوزراء ينوب عن الرئيس فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية
محمود خاطر

محمود خاطر

4:27 م, الأثنين, 19 سبتمبر 22

شارك الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.

و عقب مراسم الجنازة ، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية ، تضمنت تعازي مصر و تأكيدها الوقوف إلى جانب الشعب البريطاني .

و جاء نص الكلمة كالتالي :

” أتوجه بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و شعب وحكومة جمهورية مصر العربية ، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث ، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ” .

” إن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة ، و يتمنى له استمرار التقدم و الازدهار ” .

محمود خاطر

محمود خاطر

4:27 م, الأثنين, 19 سبتمبر 22