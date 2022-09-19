رئيس الوزراء ينوب عن الرئيس فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.

و عقب مراسم الجنازة ، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية ، تضمنت تعازي مصر و تأكيدها الوقوف إلى جانب الشعب البريطاني .

و جاء نص الكلمة كالتالي :

” أتوجه بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و شعب وحكومة جمهورية مصر العربية ، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث ، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ” .

” إن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة ، و يتمنى له استمرار التقدم و الازدهار ” .