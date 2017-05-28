رئيس الوزراء ينعي الإعلامية صفاء حجازي

نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإعلامية صفاء حجازي، الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي وافتها المنية اليوم.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص التعازي إلى ذوي الفقيدة، وأسرة الإعلام المصري، معرباً عن تقديره لما قدمته من مضمون هادف خلال مسيرتها الإعلامية، وما بذلته من جهد مخلص خلال إدارتها لصرح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.



والتحقت صفاء حجازي بالعمل الإعلامي بعد إعلان قرأته في إحدى الصحف عن طلب مذيعات، ونجحت في اختبار الإذاعة المصرية بعد حصولها على حوار مع رئيس الحكومة عاطف صدقي.

ونجحت صفاء حجازي في تسجيل برنامج مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن سيرة كوكب الشرق “أم كلثوم”، وتزامنت بدايتها في التلفزيون المصري مع بدء انطلاق الفضائية المصرية سنة 1990، حيث بدأت كقارئة نشرة، وسافرت لتغطية حرب الخليج بناءً على طلب من التلفزيون المصري.

وعلى مدى 20 عاماً، قدمت صفاء حجازي برنامج بيت العرب على التلفزيون المصري، من تمويل جامعة الدول العربية، فيما قامت بإجراء حوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربية، فضلا عن تغطيتها أحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية، وظلت أكثر من 17 عاماً تقدم نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري، وقامت الإعلامية درية شرف الدين، وزيرة الإعلام وقتها بتعيينها كرئيسة لقطاع الأخبار خلفاً لإبراهيم الصياد، الذي أحيل للتقاعد في تلك الفترة، لتكون بذلك أول سيدة في هذا المنصب.