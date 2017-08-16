رئيس الوزراء يناقش نقاط الضعف والقوة في صناعة الدواء

خاصناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نقاط الضعف والقوة في صناعة الدواء. جاء ذلك اجتماع لبحث سبل تطوير صناعة الدواءبحضور وزراء الصحة، وقطاع الأعمال، ومدير مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة.واستعرض الاجتماع، وفق بيان "عددا من الأفكار والمقترحات الخاصة بإيجاد اليا

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ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نقاط الضعف والقوة في صناعة الدواء.



جاء ذلك اجتماع لبحث سبل تطوير صناعة الدواءبحضور وزراء الصحة، وقطاع الأعمال، ومدير مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة.

واستعرض الاجتماع، وفق بيان “عددا من الأفكار والمقترحات الخاصة بإيجاد اليات جديدة تهدف إلي تطوير صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، فضلاً عن الشراء الموحد لمختلف الإحتياجات منها”.

وناقش الاجتماع النظم والأساليب المتبعة حالياً الخاصة بصناعة الدواء، والتي تتضمن نقاط القوة والضعف في قطاع الدواء والتحديات التي يجب العمل علي مواجهتها لتطوير هذه الصناعة الحيوية سواء من النواحي الفنية والعلمية، أو النظر فى مراجعة بعض التشريعات، أو إنشاء أجهزة جديدة تعمل علي تطوير منظومة الدواء وتنمية البحث العلمي في هذا المجال مع ربط الجهات البحثية مع الجهات المعنية بالصناعة.

وشدد رئيس الوزراء علي أهمية النهوض بقطاع صناعة الدواء والتوسع فيه وتطويره لتلبية احتياجات المواطنين.

ودعا إلى “سرعة وضع تصور متكامل في هذا الشأن مع تحديد ضوابط محددة للعمل المؤسسي وجدول زمني بحيث يمكن اتخاذ خطوات عملية تساهم بشكل فعال في تطوير كل ما يتعلق بصناعة الدواء”.

ونبه إلى الأخذ في الاعتبار أن تطوير هذا القطاع ليس فقط يلبي احتياجات المواطنين المباشرة ويحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة إليهم وإنما أيضاً يساهم في خفض الواردات من الدواء ويوفر عملة صعبة، وتوفير العديد من فرص العمل ويدفع بالبحث العلمي في هذا المجال.