رئيس الوزراء يناقش مع نظيره المالي دور البلدين في مكافحة الإرهاب

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عبدالله مايجا، القائم بأعمال رئيس وزراء مالي، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27، بحضور وزير خارجية مالي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع دولة مالي ودعم وحدة أراضيها، وأيضا دعم مصر للجهود التى تبذلها دولة مالى لمكافحة الإرهاب، والجماعات المتطرفة، وكل أشكال العنف.

وأشار مدبولي إلى الدور الذي تلعبه مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، من خلال الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلاً عن إمكانية استفادة مالي من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي جرى تدشينه في القاهرة مؤخراً.

وأعرب القائم بأعمال رئيس الوزراء المالى عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، وامتنانها للدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم قضايا الدول الأفريقية، معرباً بوجه خاص عن تقدير بلاده البالغ للتضحيات التي بذلها أفراد البعثة المصرية لحفظ السلام في مالي.

وأكد أن شعب مالي لن ينسى أبدًا التضحيات الغالية التى بذلها الأشقاء المصريون من أجل إحلال الاستقرار في مالي.

وأشاد المسئول المالي بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ، معتبراً أنه يمثل مصدر فخر لأفريقيا بأسرها.

وأثنى على ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى من رسائل مهمة، سواء ما يخص قضايا المناخ، أو الدعوة لإحلال السلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وفى ذات السياق، أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء المالى بالدور المهم والمحوري الذى يقوم به الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام السمحة، ومحاربة وتفنيد الفكر المتطرف.

واختتم رئيس الوزراء المقابلة بإعادة التأكيد على أن مصر لن تألو جهداً فى تقديم يد العون للشعب المالي في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.