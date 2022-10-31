رئيس الوزراء يناقش مع سفير سيراليون التعاون بالمجال الزراعي وزيادة التبادل التجاري 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، السفير صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، وحضر اللقاء السفير شريف مختار، نائب مساعد وزير الخارجية.

وفي المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وسيراليون، مؤكداً اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الأفريقية، لاسيما وأن البعد الأفريقي أحد الأبعاد الراسخة في سياسة مصر الخارجية.

وتوجه السفير صادق سيلا بالشكر لرئيس الوزراء على المقابلة، مؤكداً أنها تعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية.

وتطرق السفير سيلا إلى بعض مقترحات التعاون مع مصر في المجال الزراعي، ومقترحات زيادة حركة التبادل التجاري وتعزيز تواجد السلع المصرية، ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية في أسواق سيراليون.

وأكد على أنه سوف يناقش تفاصيل هذا التعاون مع الوزراء المعنيين.