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رئيس الوزراء يناقش تعديلات قواعد تنظيم الصناديق العقارية ويوجه بإعداد صيغتها النهائية

أكد رئيس الوزراء أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي
صفية حمدي 3:30 م, الأحد, 2 يناير 22 3:30 م, الأحد, 2 يناير 22

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أنه من ثم يجب العمل على تبنى التيسيرات التى من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.

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واستعرضت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، مشيرة إلى أنه تم الاسترشاد، عند إعدادها، بالتجارب الناجحة فى عدد من الدول؛ من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات فى بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقارى ، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيداً من المحفزات.

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وأضاف أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها فى الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.

وأوضح “عمران” أن تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التى يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقاري، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد الصيغة النهائية من التعديلات المتوافق عليها؛ حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.

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بقلم صفية حمدي

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