رئيس الوزراء يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي منفذ لا يضع الأسعار على السلع بعد مهلة الأسبوعين

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، المواطنين بإبلاغ الجهات المعنية على الفور بالمنافذ غير الملتزمة بوضع الأسعار على كل سلعة، أو المغالاة في أسعارها، بمجرد انتهاء المهلة المحددة لهم والتي تقدر بأسبوعين، لوضع الأسعار لكل سلعة، ليتم التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد هذه المنشأة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الحكومة هدفها الأساسي أن تظل السلع متوفرة ولكن بالسعر العادل المناسب الذي يحقق المكسب للتاجر والصانع ويكون في نفس الوقت في مقدرة المواطن للحصول عليه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تحملت تكلفة كبيرة جدا لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم استكمال مبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مخصصات بطاقة التموين حتى نهاية العام المالي، والمواطنين الذين لم يمتلكوا بطاقة تموين يجب أن نضمن لهم وجود السلع وبسعر عادل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة لا تتدخل في التسعير ولكن ما يهم الحكومة ان يكون السعر عادل دون اي مغالاة على المواطن وكل اجهزة الدولة مكلفة باتخاذ كل الاجراءات لتنفيذ هذا الشأن على الأرض.