رئيس الوزراء يمنح الجنسية المصرية لـ 15 أجنبيا.. تعرف على الأسماء

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، قرار رقم 2653 لسنة 2022 بالموافـقـة على منح الجنسية المصرية لـ15 أجنبيا بينهم 3 يحملون جنسية سريلانكا.
وتشمل الأسماء كل من:
محمد حاكمي (سوري) ومهند قباني (سوري) وهارون العامري (يمني) وبدر العيسائي (يمني) ومي منير العريس (لبنانية) وسامر عيسى (سوري) ومحمد أكرم الحلو (فلسطيني) ويوسف أكرم الحلو (فلسطيني) ومحمد قباني (سوري) وأحمد أكرم الحلو (فلسطيني) وممتاز الشويكي (سوري) وسيف الدين جعفرجي (سيرلانكي) وقطب خان سيف الدين عابد (سريلانكي)
ومفض سيف الدين عابد (سريلانكي)