رئيس الوزراء يلقى كلمة فى «إكسبو 2020 دبي» مع تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لمصر بالمعرض

رئيس الوزراء: مصر استلهمت فلسفة مشاركتها من موضوع الإكسبو لهذا العام وظهر الجناح مستعرضاً الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، اليوم، كلمة بمناسبة تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية، فى ساحة الوصل بمعرض ” إكسبو 2020 دبي”، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث العالميّ الفريد، الذى يستقطب عديدا من المسئولين والزائرين من أكثر من 192 دولة حول العالم.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى لكل من مصر ودولة الإمارات، وحضر من الجانب المصرى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وحضر أيضا المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشريف البديوي، السفير المصرى بدولة الإمارات وأشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي، ولفيف من كبار الاعلاميين.

ومن الجانب الإماراتى ، حضر الاحتفال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وريم الهاشمى، وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولى، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأعضاء المجلس الوطنى الاتحادي.

مدبولى يوجه التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على التنظيم المشرف والاستضافة المُبهرة للحدث العالمى (إكسبو 2020 دبي)

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على التنظيم المشرف والاستضافة المُبهرة للحدث العالمى (إكسبو 2020 دبي).

وأكد أنه يُعد حدثاً استثنائياً؛ نظرا لانعقاده لأول مرة فى دولة عربية شقيقة تربطنا بها علاقات وطيدة واستثنائية، فضلاً عن انعقاده فى فترة شهد العالم فيها تحدياً جديداً من نوعه يتمثل فى جائحة كورونا، لافتا، فى الوقت نفسه، إلى أن قرب موقع الجناح المصرى من موقع جناح دولة الإمارات يعكس مدى الترابط الأخوى بين الدولتين الشقيقتين.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أخلص التهانى لقيادة وحكومة وشعب الإمارات الكريم؛ بمناسبة اليُوبيلِ الذهبيّ ومرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد دولة الإمارات، وأعرب عن تطلع مصر لاستمرار التقدم والرقى والنجاح فى مسيرة البناء المُستدام لدولة الإمارات.

وفى الوقت نفسه عبر عن خالص الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعوة الكريمة وحُسن الضيافة للوفد الرسمى المصريّ، والذى يشرف أن يكون اليوم فى هذا المعرض لنحتفل معاً باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية بساحة الوصل فى إكسبو 2020 دبي.

ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير أيضا للمكتب الدولى للمعارض على الجهود المبذولة، والتى أسهمت فى إخراجِ هذا الحدث العالميّ بشكل مُشرف.

وقال رئيس الوزراء : يعبر شعار دورة الإكسبو لهذا العام، الذى يحمل عبارة : “تواصل العقولِ وصنع المستقبل”، بِعُمق عن ضرورة تكاتف وتضافر الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تواجه البشرية.

وأشار إلى أن الله تعالى وهب البشر عقولاً مكّنتهم على مدار التاريخ من تطويع الموارد لبناء الحضارات، مما يفرض علينا فى ظل هذه التحديات أن نواجه حتمية تطويع الموارد لتوفير الحياة الكريمة للأجيال الحالية مع حفظ حقوق الأجيال المستقبلية أيضاً لتحيا حياةً كريمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومةُ المصرية حرصت، منذ بدء الترتيبات، أن تكون مشاركتها فى الدورة الحالية للإكسبو متميزة من كافة الجوانب؛ سعياً للظهور بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليميّ والعالميّ وتاريخها العريق بين دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

رئيس الوزراء: مصر استلهمت فلسفة مشاركتها من موضوع الإكسبو لهذا العام وظهر الجناح مستعرضاً الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل

ولفت إلى حرص الحكومة على أن تكون المشاركة متنوعة؛ بحيث تستهدف مختلف الاهتمامات البشرية وكافة المجالات التى تهم الإنسان، لذلك استلهمت مصر فلسفة مشاركتها من موضوع الإكسبو لهذا العام وظهر الجناح مستعرضاً الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجناح المصرى يبرز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال المبادرات التنموية التى تتم فى مصر فى كافة مناحى الحياة، وتقديم مصر كوجهة استثمارية، بما تضمه من مناطق صناعية، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة، إلى جانب الترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية على الخريطة العالمية.

وقال رئيس الوزراء: يجمع إكسبو 2020 دبى أكثر من 192 دولة فى مكانٍ واحد تسعى كل منها لاستعراض مكانتها وإمكاناتها البشرية والاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب التأكيد على رسالتها للمجتمع الدوليّ، ومن هذا المنطلق اتخذنا للمشاركة المصرية فى إكسبو 2020 دبى شعار “عراقة تُعزّز المستقبل”، حيث يعكس هذا الشعار الرسالة التى نتطلع إلى تعريف العالم بها، وهى رسالة سلام بالأساس ترتكز على الحضارة المصرية العريقة، التى مهّدت للبشرية طريق التقدمِ والازدهار.

كما تتناول رسالتنا ما يتم على أرض مصر اليوم من تنمية وتحولات هيكلية فى كافة الأصعدة تستهدف مستقبلاً مستداماً للأجيال الحالية والقادمة.

ودعا مدبولى من قلب ساحة الوصل فى إكسبو 2020 دبي، التى تعد دلالة صريحة وواضحة لالتقاء الحضارات البشرية، زائرى هذا المحفل العالميّ من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصرى والمشاركة فى الفعاليات التى تعقد على هامشه من ندوات وورش عمل نوعية تستهدف مجالات متعددة.

ونوه إلى أنه قد تم بالفعل عقد عدد من الندوات فى موضوعات تطوير الأعمال، والنقل البحريّ، والمدن الذكية، والتعليم العالى والبحث العلميّ، وعلوم الفضاء، وتمكين المرأة، والسياحة، معربا عن تطلعه لعقد العديد من الفعاليات الأخرى خلال فترة انعقاد الحدث.

ولفت إلى أن الجناح المصرى يقدم للزائر تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف مصر الحضارة والحاضر والمستقبل، من خلال أركان الجناح الأربعة عشر التى تعطى لمحة بعيون مصرية عن الحضارة المصرية القديمة يمثلها تابوت فرعونيّ لكاهنٍ مصريّ تم اكتشافه حديثاً بمنطقة سقارة الأثرية ويبلغ عمره نحو ألفين وستمائة عام، مشيرا إلى أنه تم نقل تلك القطعة خصيصا من المُتحف المصريّ لأرض الإمارات الشقيقة لتعرض بالجناح المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن ضيوف جناح مصر سيتعرفون كذلك على ما تحقق من إنجازات على أرض مصر من مشروعات قومية عملاقة فى مختلف المجالات مثل: البنية التحتية، والصناعة والنقل، والطرق، والزراعة، والإسكان، والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى موضوعات التنمية المستدامة والتعايش ورفع جودة الحياة متمثلة فى الارتقاء بجودة التعليم والاهتمام بالصحة العامة، وإثراء الثقافة وتمكين المرأة وتشجيع الشباب والاهتمام بذوى الهمم.

وتطرق رئيس الوزراء لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى مارس الماضى عن إطلاق “الجمهورية الجديدة”، والتى تستهدف مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات، بما يلبى تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل، ويعزّز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليميّ والدوليّ.

مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص

كما أكد أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص، من خلال عملٍ متفانٍ من قبل الحكومة خلال تلك السنوات لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى انتهاء الدولة من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذى تم إطلاقه فى عام 2016، فضلا عن إطلاق الحكومة البرنامج الوطنيّ للإصلاحات الهيكلية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار مدبولى إلى أنه تم إنجاز الكثير من المشروعات التى عكست، بشكلٍ واضحٍ، ملامح “الجمهورية الجديدة”، مثل: تطوير البنية التحتية فى مجالات الطاقة، والمرافق، بما فى ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، ومشروعات المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء الأنفاق وتوسعة الطرق الرئيسية، والمحاور والممرات، وإنشاء الكبارى والمطارات والموانئ.

وذلك فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص فى ظل خطة طموحة لتحويل مصر إلى منظومة رقمية شاملة، وهو ما أسهم فى إقامة شبكة مترابطة من الطرق الداخلية، وتيسر عملية الاتصال فى دول الجوار الإقليمي، وهو ما جعل مصر تقفز 90 مرتبة فى خدمات الطرق على مستوى العالم.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى نجاح الدولة المصرية فى توسيع نطاق قدراتها الإنتاجية وموارد الثروة بها فى مجالات مختلفة مثل: استصلاح الأراضي، ومشروع الدلتا الجديدة، وإنشاء المدن الصناعية، والتوسع فى مشروعات الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الإلكترونيات، وأجهزة الاتصال، والسيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية، نوّه مدبولى إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى كأيقونة للجمهورية الجديدة، والذى يستهدف تحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين وتحسين حياة نحو ٦٠٪ من سكان مصر، لافتا إلى أن المشروع يتم تحت مظلة وطنية واحدة تجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادى والاجتماعي.

ويتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات؛ بهدف تحسين النواحى التنموية والاقتصادية والإنسانية، والارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل للمصريين، وتستحق مبادرة “حياة كريمة” أن تكون مشروع مصر للقرن الحادى والعشرين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الاستثنائي، الذى ينعقد فى ظل ظروف وتحديات استثنائية يمر بها العالم، وهو ما يعد فرصة بالغة الأهمية، لتعزيز الترابط الإنسانى ورفع قيمة الحوار والتعايش السلميّ لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للبشرية جمعاء.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على التنظيم المشرف لفعاليات إكسبو 2020 دبي، والذى يعد فخراً للعالم العربي.

كما قدم الشكر لوزيرة التجارة والصناعة وفريق العمل الذى بذل جهداً كبيرا لتقديم مصر بهذه الصورة من خلال جناح عبر بصدق عن طموح ورؤية مصر التاريخ والحاضر والمستقبل.

وفى ختام الكلمة، أعلن رئيس الوزراء تدشين احتفال اليوم الوطنى لمصر فى إكسبو 2020 دبي.