رئيس الوزراء يلتقي وزيري الطيران والسياحة للتنسيق لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لاستعراض ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، لاسيما تشغيل الطيران منخفض التكاليف.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار يجمعهما عدد من الملفات المشتركة المهمة، ويوجد تكامل واسع بين عمل الوزارتين.

وأضاف رئيس الوزراء أن وزيري الطيران والسياحة السابقين قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ خطط عمل الوزارتين على مدار فترة تحملهما المسئولية من خلال التنسيق الكامل فيما بينهما، وتوجه لهما بالشكر على ما بذلاه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتطرق رئيس الوزراء لأحد الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين وهو ملف تشغيل الطيران منخفض التكاليف، لافتا لما تم من دراسات في هذا الشأن من قبل المكاتب الاستشارية التي تم الاستعانة بها، وأكدت مساهمة هذا النوع من الطيران في زيادة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق والتواصل الكامل بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار؛ لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف، خاصة أن لدينا إمكانات سياحية هائلة ينبغي استغلالها.

ومن جانبه قال وزير الطيران المدني إن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل الوزارة، مؤكدا أنه يتم التنسيق بشكل كامل بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف مع وزير السياحة والآثار.

وأكد وزير السياحة أيضا تنسيقه مع وزارة الطيران في ملف الطيران منخفض التكاليف حيث تم بالفعل عقد اجتماع لمتابعة هذا الملف، وقال: إننا نضع في اعتبارنا فائدته الكبيرة في زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير.